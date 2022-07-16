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Пухлый вампир Джейкоб Баталон в первом промо-ролике «Вампира Реджинальда»

Анонсированный прошлым летом сериал «Вампир Реджинальд» с Джейкобом Баталоном ( «Человек-паук: Нет пути домой») в заглавной роли обзавёлся первыми промо-материалами — видеороликом и постером. Оные сообщают, что мистическая драмеди по книжной серии Джонни Б. Труанта «Толстый вампир» стартует на кабельном канале Syfy 5 октября.

Реджинальд Баскин (Баталон) с головой окунается в мир прекрасных, стройных и тщеславных вампиров, где его поджидает множество проблем. Он не может быть вместе с девушкой, в которую влюблён, на работе ему не даёт спуску забияка-менеджер, а глава вампиров жаждет его смерти. К счастью, Реджинальд обнаруживает, что обладает парочкой никем не распознанных способностей. Они-то и помогут ему в борьбе за выживание.

Сценаристом и шоураннером выступает Харли Пейтон («Чаки»), которая также входит в команду исполнительных продюсеров совместно с постановщиком сериала Джеремайей Чечиком («Чак»).

И постер:

Постеры сериала «Вампир Реджинальд»
Теги
ВидеоВампир Реджинальд
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