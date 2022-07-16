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Тьма и свет на постерах сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Портретная галерея многосерийного фэнтези-эпика «Властелин колец. Кольца власти» пополнилась персонажными постерами с основными действующими лицами сериала. Тут у нас представлены все возможные расы Средиземья до того, как его накрыло волной страшного зла.

Громкая премьера, за которую отвечают шоураннер Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, а также их сосценарист Брайан Когман («Игра престолов»), состоится на стриминговом сервисе Amazon 2 сентября.

Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти»

В актёрский состав дорогущего приквела «Властелина колец» входят Морфидд Кларк, Роберт Арамайо, София Номвете, Исмаэль Крус Кордова, Назанин Бониади, Ленни Генри, Синтия Аддай-Робинсон, Макс Болдри.

Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти» Постеры сериала «Властелин колец. Кольца власти»
Теги
ГалереяВластелин колец. Кольца власти
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Источник фотографий: Depositphotos

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