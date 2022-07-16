Тьма и свет на постерах сериала «Властелин колец. Кольца власти»

Портретная галерея многосерийного фэнтези-эпика «Властелин колец. Кольца власти» пополнилась персонажными постерами с основными действующими лицами сериала. Тут у нас представлены все возможные расы Средиземья до того, как его накрыло волной страшного зла.

Громкая премьера, за которую отвечают шоураннер Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей, а также их сосценарист Брайан Когман («Игра престолов»), состоится на стриминговом сервисе Amazon 2 сентября.

В актёрский состав дорогущего приквела «Властелина колец» входят Морфидд Кларк, Роберт Арамайо, София Номвете, Исмаэль Крус Кордова, Назанин Бониади, Ленни Генри, Синтия Аддай-Робинсон, Макс Болдри.