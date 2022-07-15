Каратель Джон Бернтал торгует своим телом, но уже на другом потоковом сервисе

Джон Бернтал решил немного сменить сферу деятельности амплуа и вместо того, чтобы бить людям морды, будет дарить им радость. За деньги. Вышел первый трейлер сериала «Американский жиголо» от Showtime и продюсера Джерри Брукхаймера.

Все совпадения с одноимённым фильмом 1980 года с Ричардом Гиром не случайны — перед вами его современное переосмысление. Действие сериала развернётся спустя 15 лет после того, как главный герой Джулиан Кей был арестован по обвинению в убийстве. Теперь он преисполнен решимости найти того, кто его подставил и связаться с женщиной, которая значила для него больше всех остальных.

Компанию Бернталу в постели (и не только) составят Гретхен Мол, Рози О’Доннелл, Лиззи Брошере и Лиленд Орсер.

Премьера сериала намечена на 9 сентября.