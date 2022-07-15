 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Антонио Бандерас уже не милый котик, а злой убийца в трейлере экшена «Банши» Эмилия Кларк ответила на слухи о возвращении в продолжение «Игры престолов» Горячая «Дюна 2» — в каст сиквела Дени Вильнёва записалась Леа Сейду Длинные ноги и голая попа — уже в октябре Bayonetta 3 сделает вам хорошо «Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре» — анонс и трейлер аниме про приключения в игровом мире
1
СЕРИАЛЫ
150
 
Прямая ссылка на новость:

Каратель Джон Бернтал торгует своим телом, но уже на другом потоковом сервисе

Джон Бернтал решил немного сменить сферу деятельности амплуа и вместо того, чтобы бить людям морды, будет дарить им радость. За деньги. Вышел первый трейлер сериала «Американский жиголо» от Showtime и продюсера Джерри Брукхаймера.

Все совпадения с одноимённым фильмом 1980 года с Ричардом Гиром не случайны — перед вами его современное переосмысление. Действие сериала развернётся спустя 15 лет после того, как главный герой Джулиан Кей был арестован по обвинению в убийстве. Теперь он преисполнен решимости найти того, кто его подставил и связаться с женщиной, которая значила для него больше всех остальных.

Компанию Бернталу в постели (и не только) составят Гретхен Мол, Рози О’Доннелл, Лиззи Брошере и Лиленд Орсер.

Премьера сериала намечена на 9 сентября.

Теги
ВидеоАмериканский жиголо
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

8Мужик на прокат Джон Бернтал в тизере драмы «Американский жиголо» 4«Американский жиголо» перебрался на Showtime 10Джон Бернтал за решёткой в трейлере криминальной драмы от авторов «Прослушки» 21Грязный коп Джон Бернтал в тизере криминальной драмы от создателей «Прослушки»

Тоже интересно

0«Телеовощи» — прямая трансляция 22Горячий Кен! Блондин Райан Гослинг светит голым торсом на свежем промо-кадре «Барби» 2Ваня-Витя анонсирует трейлер третьего сезона «Академии Амбрелла» (видео) 7Netflix закрыл супергеройский сериал «Растя Диона» на втором сезоне 9Галь Гадот приступила к работе над «Чудо-женщиной 3»

Далее на КГ

0
Я иду кричать: Самара Уивинг стала участницей культового ужастика
 0
КГ играет в коопе: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
 5
Душевная и пошлая комедия с Дженнифер Лоуренс выйдет летом следующего года.
 8
Пляжный режиссёр: найден главный постановщик для экранизации «Лило и Стича»
 5
По «Чужим» делают новый хоррор, в том числе и для VR
 11
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 524: Третий «Мир Юрского периода» и женский киберспорт
 2
Кроссовер-файтинг MultiVersus выпустят в конце месяца
 0
Аниме-фильм «Судзуме, закрывающая двери» режиссёра и сценариста Макото Синкая получил трейлер
 1
League of Legends: Wild Rift отмечает новый эвент аниме-клипом на песню Портера Робинсона
 12
Детишки защищают тайное супергероическое убежище Оуэна Уилсона в трейлере комедии «Секретная штаб-квартира»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 524: Третий «Мир Юрского периода» и женский киберспорт
 
0Ноль кадров в секунду – 430: Гроб в крышку
 
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 452: Старый зануда и кампания
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 523: «Принцесса», «Род мужской», подробности «Аватара 2»
 
9Ноль кадров в секунду – 429: Инновационная коза
 
8ЕВА – 484: Обеспеченный фуриёб
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
9Телеовощи – 451: Главная притворюшка
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 522: «Доктор Стрэндж 2» и «Бивис и Батт-Хед»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru