Грязный коп Джон Бернтал в тизере криминальной драмы от создателей «Прослушки»

Возвращаемся в проблемный Балтимор. Кабельный канал HBO опубликовал тизер шестисерийной криминальной драмы «Мы владеем этим городом» с Джоном Бернталом в главной роли. За мини-сериал отвечают соавторы культовой «Прослушки» Дэвид Саймон и Джордж Пелеканос. Поэтому не удивляйтесь, когда увидите в ролике знакомые лица.

Премьера состоится 25 апреля.

Сериал по одноимённой книге Джастина Фентона, основанной на реальных событиях, расскажет о коррупции в рядах балтиморских полицейских. Сержант Уэйн Дженкинс (Бернтал) и его коллеги промышляли грабежами, подтасовкой улик и прочими преступлениями.

В актёрском составе проекта также значатся Вунми Мосаку, Джэми Гектор, Маккинли Белчер III, Даррел Бритт-Гибсон, Джош Чарльз, Дагмара Доминчик, Роб Браун, Дон Харви и другие. За режиссуру отвечает Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард»).