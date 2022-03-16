Преподобный Том Хиддлстон и его спутница Клэр Дэйнс на свежем кадре из сериала «Змей в Эссексе»

Стриминовый сервис Apple TV+ напоминает, что в его распоряжении находится любопытная новинка — сериал «Змей в Эссексе» с Томом Хиддлстоном и Клэр Дэйнс в главных ролях. В сети появился свежий кадр из экранизации одноимённого романа Сары Перри, премьера которой запланирована на 13 мая.

События разворачиваются в конце XIX века. Овдовевшая Кора Сиборн (Дэйнс) переезжает из Лондона в деревушку Элдвинтер в графстве Эссекс. Местные жители с недавних пор взволнованы слухами о вернувшемся на окрестные болота мифическом змее-людоеде. Кора — эмансипированная женщина с верой в силу науки и прогресса — решает выяснить, что на самом деле стоит за местной легендой. Помогать героине в её изысканиях будет преподобный Уильям Рэнсом (Хиддлстон) — глава местной сельской общины.