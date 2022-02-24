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Джаред Лето и Энн Хэтэуэй — супруги-бизнесмены в трейлере сериала «Не сработало»

«Вместе мы можем изменить всё». Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер сериала «Не сработало» (WeCrashed) с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй в главных ролях. Многосерийная драма начинает выходить 18 марта.

История по реальным событиям поведает о взлёте и падении сети офисов WeWork — одного из самых быстроразвивающихся и дорогих стартапов в мире. Главные герои драмы — амбициозные, жаждущие славы и богатства Адам Нейман (Лето) и его жена Ребекка Нейман (Хэтэуэй), чья хаотичная любовь претворила перспективную идею в жизнь.

Создателями, сценаристами и шоураннерами драмы числятся Ли Айзенберг («Офис») и Дрю Кревелло. Режиссёрами значатся Джон Рекуа и Гленн Фикарра постановщики ромкома «Эта дурацкая любовь».

Теги
ВидеоНе сработалоДжаред Лето
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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