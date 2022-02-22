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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Эмми Россам сыграет маму Тома Холланда в триллере «Переполненная комната»

Источник: Showtime

Шустрый малый Том Холланд собирает вокруг себя настоящий цветник — вслед за недавно пополнившей каст Амандой Сейфрид роль в многосерийном триллере «Переполненная комната» получила Эмми Россам («Бесстыдники»), которая сыграет мать главного героя.

Анонсированный прошлой весной проект для Apple TV+ представляет собой антологию, вдохновлённую реальными историями о психических расстройствах. Первый сезон черпает вдохновение в опубликованном в 1981 году байопике Дэниела Киза «Множественные умы Билли Миллигана» о знаменитом преступнике с диссоциативным расстройством идентичности, в котором умещались 24 полноценных личности. Персонажа Холланда зовут Дэнни Салливан.

Том Холланд также числится исполнительным продюсером 10-серийного первого сезона. Компанию ему в этом непростом деле составляют сценарист сериала с Акива Голдсман («Игры разума», «Грань») и его режиссёр Корнел Мундруцо («Фрагменты женщины»). Производством заведуют Amazon Studios и New Regency.

Теги
Переполненная комнатаApple TV+Том Холланд
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