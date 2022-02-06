Элизабет Мосс выходит на след путешествующего во времени маньяка в трейлере сериала «Сияющие»

«После того, что он сделал, всё изменилось», — говорит персонаж Элизабет Мосс в трейлере нового сериала Apple TV+ «Сияющие» по одноимённому роману Лорен Бьюкес о журналистке Кирби, выжившей после нападения маньяка. Её привычная реальность сильно трансформировалась, и героиня начинает расследование, чтобы во всём разобраться.

Премьера сериала состоится 29 апреля.

Понятно, что Мосс — та самая журналистка, а роль убийцы Харпера Кёртиса сыграл Джейми Белл. Его персонаж живёт в Чикаго во время Великой депрессии и случайно обнаруживает способ путешествовать во времени. Но у всего есть своя цена, Харпер должен убивать так называемых «сияющих» девушек, чтобы его версия машины времени не забуксовала.

В сериале также снимаются Вагнер Моура, Филлипа Су, Эми Бреннеман, Кристофер Денэм, Дианна Рид Фостер, Марк Грэйпи, Крис Чок и другие.