Телеовощи. Выпуск 430: Слишком стар для джедайства

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|02:54 —
|Обсуждение новостей
|30:02 —
|«И снова здравствуйте!» — 1x01
|38:36 —
|«Пэм и Томми» (Pam & Tommy) — 1x01
|50:54 —
|«Легенда о Vox Machina» (The Legend of Vox Machina) — 1x01—03
|59:55 —
|«Южный Парк» — 25x01
|01:07:31 —
|«Книга Бобы Фетта» — 1x06
|01:19:41 —
|«Миллиарды» — 6x02
|01:25:00 —
|«Новичок» — 4x13
|01:29:21 —
|«Миротворец» — 1x05—06
|01:40:34 —
|«Архив 81» — 1x03
|01:48:21 —
|«Засланец из космоса» — 2x02
|01:57:28 —
|«МакГрубер» — 1x05
|02:01:51 —
|«Карамора» — 1x03
|02:19:44 —
|«Полуночная месса» — 1x01—07
|02:32:56 —
|«Бедные люди» — 1x09
|02:41:06 —
|«Полицейский отряд!» — 1x06 (финал сериала)
|02:47:29 —
|«Прослушка» — 3x07
|03:00:23 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x19
|03:14:28 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x10
|03:21:55 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 4x01
|03:31:41 —
|«Футурама» — 4x08
|03:38:02 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x19
|03:49:25 —
|Благодарим наших спонсоров
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