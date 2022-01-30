Телеовощи. Выпуск 429: Отмена Судного дня

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:54 —
|Обсуждение новостей
|27:36 —
|«Ночные вызовы» (The Responder) — 1x01
|40:21 —
|«Засланец из космоса» — 2x01
|48:34 —
|«Миллиарды» — 6x01
|52:53 —
|«Книга Бобы Фетта» — 1x05
|01:09:40 —
|«Новичок» — 4x12
|01:15:17 —
|«Булл» — 6x11
|01:22:27 —
|«Миротворец» — 1x04—05
|01:39:36 —
|«Архив 81» — 1x02—08
|01:42:44 —
|«Скрестив мечи» — 2x07—08
|01:50:08 —
|«МакГрубер» — 1x04
|01:58:09 —
|«Карамора» — 1x02
|02:15:40 —
|«Вампиры средней полосы» — Новогодний эпизод
|02:23:23 —
|«Тед Лассо: Пропавшие рождественские усы»
|02:26:24 —
|«Хильда и горный король»
|02:38:35 —
|«Бедные люди» — 1x08
|02:44:41 —
|«Полицейский отряд!» — 1x04
|02:51:38 —
|«Прослушка» — 3x06
|02:58:37 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x18
|03:08:23 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x09
|03:16:09 —
|«Футурама» — 4x07
|03:25:15 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x18
|03:40:30 —
|Благодарим наших спонсоров
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