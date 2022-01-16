Телеовощи. Выпуск 427: Тянут и тянут

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|02:54 —
|Обсуждение новостей
|32:26 —
|«Наоми» (Naomi) — 1x01
|46:15 —
|«Скрестив мечи» — 2x04—05
|52:20 —
|«Майя и три воина» — 1x01
|54:42 —
|«Миротворец» (Peacemaker) — 1x01
|01:07:55 —
|«Книга Бобы Фетта» — 1x03
|01:22:47 —
|«Новичок» — 4x10—11
|01:28:41 —
|«В Бореньке чего-то нет» — 1x05—06
|01:38:01 —
|«Осенние визиты» — 1x03—04
|01:55:04 —
|«Булл» — 6x09
|02:08:08 —
|«Бедные люди» — 1x06
|02:15:24 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x16
|02:29:28 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x07
|02:35:41 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x14
|02:43:45 —
|«Легенда о Корре» — 3x12
|02:52:08 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x16
|02:59:36 —
|Благодарим наших спонсоров
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