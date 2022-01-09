Телеовощи. Выпуск 426: Деды и бубубен

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|05:07 —
|Обсуждение новостей
|16:15 —
|«Предпоследняя инстанция» — 1x01
|23:31 —
|«Сергий против нечисти» — 1x01—02
|36:51 —
|«Уборщица» (The Cleaning Lady) — 1x01
|46:49 —
|«Кобра Кай» — 4x01—10 (финал сезона)
|58:16 —
|«МакГрубер» — 1x02
|01:04:10 —
|«Книга Бобы Фетта» — 1x02
|01:12:12 —
|«Чародей» — 2x25—26 (финал сериала)
|01:18:53 —
|«Полицейский отряд!» — 1x03
|01:29:01 —
|«Бедные люди» — 1x05
|01:37:24 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x15
|01:44:30 —
|«Прослушка» — 3x05
|01:52:03 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x06
|01:57:58 —
|«Футурама» — 4x05
|02:02:55 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x12—13
|02:12:07 —
|«Легенда о Корре» — 3x11
|02:19:31 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x15
|02:25:36 —
|Благодарим наших спонсоров
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