Телеовощи. Выпуск 424: Битва за ваше сердечко

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|05:44 —
|Обсуждение новостей
|40:34 —
|«МакГрубер» (MacGruber) — 1x01
|50:32 —
|«Станция одиннадцать» (Station Eleven) — 1x01
|57:20 —
|«1883» — 1x01
|01:09:56 —
|«Ведьмак» — 2x02—08 (финал сезона)
|02:05:34 —
|«Соколиный глаз» — 1x06 (финал сезона)
|02:17:48 —
|«Пространство» — 6x02
|02:35:03 —
|«Зов ада» — 1x05—06 (финал сезона)
|02:48:15 —
|«В Бореньке чего-то нет» — 1x04
|02:54:23 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x09—10 (финал сериала)
|03:04:44 —
|«Скрестив мечи» — 2x03
|03:09:10 —
|«Южный Парк: После COVID’а - Возвращение COVID’а»
|03:19:54 —
|«Полицейский отряд!» — 1x01
|03:36:28 —
|«Бедные люди» — 1x03
|03:45:45 —
|«Чародей» — 2x24
|03:50:10 —
|«Прослушка» — 3x03
|04:02:42 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x13
|04:12:56 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x04
|04:18:07 —
|«Футурама» — 4x03
|04:22:50 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x10
|04:30:55 —
|«Легенда о Корре» — 3x10
|04:34:33 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x13
|04:45:10 —
|Благодарим наших спонсоров
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