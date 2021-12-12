Телеовощи. Выпуск 422: Удовольствие от Мандаворца

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|03:12 —
|Обсуждение новостей
|55:03 —
|«В Бореньке чего-то нет» — 1x02
|57:45 —
|«Алекс Райдер» — 2x01
|01:03:03 —
|«Соколиный глаз» — 1x04
|01:15:02 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x05—06
|01:21:13 —
|«Зов ада» — 1x04
|01:31:55 —
|«Игра в кальмара» — 1x04—09 (финал сезона)
|01:34:46 —
|«Новичок» — 4x08
|01:38:24 —
|«Булл» — 6x07
|01:41:33 —
|«Хит-Манки» — 1x07—10 (финал сезона)
|01:53:54 —
|«Голяк» — 3x07
|02:03:00 —
|Come and Learn with Pibby!
|02:10:58 —
|«Бедные люди» — 1x01
|02:23:15 —
|«Прослушка» — 3x01
|02:34:24 —
|«Чародей» — 2x22
|02:39:28 —
|«День рождения Буржуя» — 1x14
|03:01:19 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x11
|03:11:07 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x02
|03:17:21 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x08
|03:25:22 —
|«Легенда о Корре» — 3x08
|03:30:12 —
|«Футурама» — 4x01
|03:34:34 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x11
|03:45:07 —
|Благодарим наших спонсоров
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