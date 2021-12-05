Телеовощи. Выпуск 421: Страна великого Гея

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
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|03:44 —
|Обсуждение новостей
|01:03:25 —
|«В Бореньке чего-то нет» — 1x01
|01:06:08 —
|«Зов ада» (Hellbound) — 1x01—03
|01:23:58 —
|«Южный Парк: После COVID’а»
|01:30:29 —
|«Соколиный глаз» — 1x03
|01:49:41 —
|«Ковбой Бибоп» — 1x03—04
|01:55:41 —
|«Аркейн» — 1x07—09 (финал сезона)
|02:16:32 —
|«Чаки» — 1x08 (финал сезона)
|02:29:18 —
|«Хит-Манки» — 1x03—06
|02:36:39 —
|«Голяк» — 3x06
|02:48:22 —
|«Чародей» — 2x21
|02:57:13 —
|«День рождения Буржуя» — 1x13
|03:10:50 —
|«Терминатор: Битва за будущее» — 2x11
|03:25:07 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x01
|03:28:47 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 3x07
|03:35:27 —
|«Легенда о Корре» — 3x07
|03:45:45 —
|«Футурама» — 3x15
|03:56:07 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 4x10
|04:03:21 —
|Благодарим наших спонсоров
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