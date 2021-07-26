 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Анна Кендрик сыграет в триллере про подозрительного бойфренда, о котором нельзя рассказывать подружкам Подтверждено: ранобэ «Аптека в ином мире» про фармаколога-попаданца получит аниме-адаптацию Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера» Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна «Баттлофилдцы всех стран — объединяйтесь!» Анонсирована платформа Battlefield Portal для Battlefield 2042
КИНО
СЕРИАЛЫ
64
 
Прямая ссылка на новость:

Телеовощи. Выпуск 402: А вы точно интимный координатор?

 
Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

30Телеовощи. Выпуск 401: Продолжаем ныть 3Телеовощи. Выпуск 400: Хроническая Сара Коннор

Тоже интересно

13Опубликованы новые доказательства невиновности Криса Авеллона 11Игроки добились выхода патча для NieR: Automata 26Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck 16Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку 16Увольнение Джеймса Ганна из Marvel шокировало даже Кевина Файги

Далее на КГ

1
Успех «Армии мертвецов» стал неожиданностью даже для Зака Снайдера
 0
КГ играет: Valkyria Chronicles 4, часть 7
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 8
Хейтеры Mortal Kombat 11 могут рыдать — игра порвала магазины
 8
Бэтффлек в деле? На свежих фото со съёмок «Флэша» замечен Бэтмен на мотоцикле
 1
Death Stranding — очень успешная гениальная игра
 8
Бонд возвращается — свежий промо-ролик «007: Не время умирать» подтверждает дату премьеры
 8
«G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» вчистую проиграл старт в отечественном прокате
 0
Аниме «Красавица и дракон» за 10 дней собрало в домашнем прокате больше, чем «Летние войны»
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 19–25 июля
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
В новых «Зловещих мертвецах» появилась очередная жертва — начинающая актриса Миа Чаллис
 
То ли девочка, то ли Большая Красная Панда в первом ролике мультика «Я краснею» от студии Pixar
 
Как вам такая Русалочка? Холли Бэйли поделилась пикантным кадром из фильма
 
Сериалы Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера»
 
Первый взгляд на новые суперсилы Человека-паука — в сети появились свежие промо триквела «Нет пути домой»
 
Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в июле

27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду

Выйдут в августе

1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 402: А вы точно интимный координатор?
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 472: «Старкон», «Космический джем 2», «Пороховой коктейль»
 
6Ноль кадров в секунду – 378: Закидать геями
 
13ЕВА – 434: Редкий фансервис
 
 
30Телеовощи – 401: Продолжаем ныть
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru