Телеовощи. Выпуск 401: Продолжаем ныть

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Самая продаваемая манга в Японии за июнь 2021 года

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Новый тизер второго сезона «Истребителя демонов» и другие новости франчайза

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«Плод эволюции: Моя жизнь изменилась прежде, чем я это осознал» — тизер, авторы и дата выхода исекая про удивительные плоды, превращающие животных в девушек

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В библиотеке Netflix появился второй сезон аниме «Выдающиеся звери» с русскими субтитрами

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Streets of Rage 4 — премьерный трейлер дополнения Mr. X Nightmare

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Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

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Постеры сериала «Бруклин 9-9» обещают безумный финальный сезон

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После «Стражей галактики 3» Джеймс Ганн с удовольствием вернётся в DC — там больше возможностей и меньше Кевина Файги

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«Старгёрл» получила ансамблевый постер второго сезона, в который лучше не всматриваться

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Рик Граймс напоминает о главном в трейлере 11 сезона «Ходячих мертвецов»