«Старгёрл» получила ансамблевый постер второго сезона, в который лучше не всматриваться

Многосерийный супергеройский экшен «Старгёрл» обзавёлся ансамблевым постером второго сезона, где (если это вообще кого-нибудь интересует) присутствует как бы пугающий намёк на появление в сюжете злодея Эклипсо (Ник Тарабей). Правда, куда более пугающим выглядит выражение лица супергероини по прозвищу Доктор Мид-Найт (Анжелика Вашингтон)в верхней части постера.

Очевидно, во втором сезоне команду юных супергероев во главе со Старгёрл (Брэк Бэссинджер) ждут действительно тяжёлые испытания. Первая серия продолжения выйдет на телеканале The CW 10 августа.