Брэк Бэссинджер и её команда на свежих кадрах второго сезона «Старгёрл»

Портал TVLine опубликовал подборку свежих кадров из второго сезона «Старгёрл». Подростковый супергеройский экшен возвращается на The CW с новыми эпизодами 10 августа. Сверходарённых школьников ждут новые вызовы, новые знакомства и новые подвиги.

Приключенческая фантастика Джеффа Джонса, успевшая получить продление на третий сезон, рассказывает о борьбе юных участников Общества Справедливости Америки с разнообразными угрозами человечеству — земными и внеземными. В сериале снимаются Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Джоэл Макхэйл, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон, Ник Тарабей, Иза Пенарехо и другие.