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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Брэк Бэссинджер и её команда на свежих кадрах второго сезона «Старгёрл»

Портал TVLine опубликовал подборку свежих кадров из второго сезона «Старгёрл». Подростковый супергеройский экшен возвращается на The CW с новыми эпизодами 10 августа. Сверходарённых школьников ждут новые вызовы, новые знакомства и новые подвиги.

Кадры из сериала «Старгёрл» Кадры из сериала «Старгёрл» Кадры из сериала «Старгёрл» Кадры из сериала «Старгёрл» Кадры из сериала «Старгёрл»

Приключенческая фантастика Джеффа Джонса, успевшая получить продление на третий сезон, рассказывает о борьбе юных участников Общества Справедливости Америки с разнообразными угрозами человечеству — земными и внеземными. В сериале снимаются Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Джоэл Макхэйл, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон, Ник Тарабей, Иза Пенарехо и другие.

Теги
СтаргёрлDC
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