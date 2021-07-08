Marvel продолжит развивать ЛГБТ-направление: «У нас ещё много историй, которые можно рассказать»

Не успели мы отойти от потрясения, узнав о бисексуальности Локи (не самом дел нет), как вице-президент Marvel Studio Виктория Алонсо подоспела с новыми прекрасными новостями, которые на самом деле не то чтобы новости. Студия продолжит расширять ЛГБТ-представленность в своих фильмах, потому что таковы современные реалии:

Это займёт время, у нас ещё так много историй, которые мы можем рассказать… Мы ничего не меняем, мы лишь показываем миру, кто эти люди, кто эти персонажи… У нас на подходе много того, что, как я думаю, будет отражать современный мир. Мы не собираемся раскрыть всё в первом же, во втором или в третьем фильме, но будем делать всё, что в наших силах, чтобы постоянно пытаться отражать это.

Что до каминг-аута героя Тома Хиддлстона в «Локи», Алонсо предлагает не раздувать из мухи слона и искать какой-то остросоциальный подтекст. Ведь они просто следуют комиксам: