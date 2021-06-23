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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

«Локи» представил первого ключевого ЛГБТ-персонажа киновселенной Marvel

Осторожно: текст новости содержит спойлеры трейтьей серии «Локи». Особо впечатлительным рекомендуется воздержаться от прочтения.

До сих пор Кевин Файги лишь кормил не в меру прогрессивную общественность бесконечными обещаниями ввести в киновселенную Marvel открытых и гордых персонажей нетрадиционной ориентации. Совсем скоро пустующую квоту должны были заполнить «Вечные» с Фастосом (Брайан Тайри Генри) и «Тор 4» с Валькирией (Тесса Томпсон), но «Локи» неожиданно их опередил.

Когда создатели сериала заявили о гендерфлюидности персонажа Тома Хиддлстона, у всех тут же закрались нехорошие подозрения, которые официально подтвердила третья серия. И он туда же — Бог обмана оказался падок не только на принцесс, но и на принцев. Обычное дело.

И хотя знатоков комиксов это обстоятельство удивить не должно, событие в масштабах киновселенной, сами понимаете, знаковое — по крайней мере, по мнению постановщицы Кейт Херрон, которая гордится тем, что теперь это канон:

С того момента, как я присоединилась к «Локи», для меня было очень важно осознание бисексуальности Локи, это было моей целью. Это часть того, кем он является, и также, кем являюсь я. Я знаю, что это лишь небольшой шаг, но я счастлива сообщить, что теперь это канон MCU.

Теги
Локи
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