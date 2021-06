«Локи» представил первого ключевого ЛГБТ-персонажа киновселенной Marvel

Осторожно: текст новости содержит спойлеры трейтьей серии «Локи». Особо впечатлительным рекомендуется воздержаться от прочтения.

До сих пор Кевин Файги лишь кормил не в меру прогрессивную общественность бесконечными обещаниями ввести в киновселенную Marvel открытых и гордых персонажей нетрадиционной ориентации. Совсем скоро пустующую квоту должны были заполнить «Вечные» с Фастосом (Брайан Тайри Генри) и «Тор 4» с Валькирией (Тесса Томпсон), но «Локи» неожиданно их опередил.

Когда создатели сериала заявили о гендерфлюидности персонажа Тома Хиддлстона, у всех тут же закрались нехорошие подозрения, которые официально подтвердила третья серия. И он туда же — Бог обмана оказался падок не только на принцесс, но и на принцев. Обычное дело.

И хотя знатоков комиксов это обстоятельство удивить не должно, событие в масштабах киновселенной, сами понимаете, знаковое — по крайней мере, по мнению постановщицы Кейт Херрон, которая гордится тем, что теперь это канон:

From the moment I joined @LokiOfficial it was very important to me, and my goal, to acknowledge Loki was bisexual. It is a part of who he is and who I am too. I know this is a small step but I’m happy, and heart is so full, to say that this is now Canon in #mcu #Loki ???????????? pic.twitter.com/lz3KJbewx8