«Я знал об этом 10 лет назад» — Тома Хиддлстона не смутил неожиданный каминг-аут Локи

Как стало известно не так давно, на протяжении последних десяти лет Локи водил за нос не только Мстителей, но и всех нас. Бог обмана, очевидно, слишком буквально воспринимает понятие двуличия, и в самое ближайшее время явит миру свою женскую сущность. Однако для Тома Хиддлстона такой поворот событий сюрпризом отнюдь не стал — ну, разумеется, он знал обо всём с самого начала:

Это всегда было в комиксах и в истории персонажа на протяжении сотен, если не тысяч, лет. Широта и размах личности всегда подчёркивались, и я знал об этом, когда пришёл на кастинг 10 лет назад. Я знаю, что это очень важно для Кейт Херрон, Майкла Валдрона и всей команды. И мы всегда чувствовали ответственность за это.

Валдрон, написавший сценарий первого эпизода, решил углубиться в тему:

Я знаю, сколько людей отождествляют себя с Локи и жаждут этой представленности. Мы действительно упорно работали. Вы всё поймёте, когда посмотрите сериал. Это лучше белого цисгендерного парня, дающего неуклюжие ответы на этот счёт. Для Кейт было очень важно, что мы восстановили справедливость. Вы просто обязаны это увидеть.

Ну что, заинтригованы? Ещё не передумали смотреть сериал? Для самых решительных, напомним, премьера «Локи» случится уже завтра.