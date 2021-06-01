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Том Хиддлстон и его амплуа на свежем промо-арте сериала «Локи»

Бог, арестант, агент и метатель ножей в одном rjdhyjv коварном лице. Marvel Studios поделилась промо-артом к сериалу «Локи», где исполнитель главной роли Том Хиддлстон щеголяет в своих основных ипостасях. За сменой образов начнём следить с 9 июня.

Промо-арт сериала «Локи» Промо-арт сериала «Локи» Промо-арт сериала «Локи» Промо-арт сериала «Локи»

Третий сериал MCU от сценариста Майкла Уолдрона и режиссёра Кейт Херрон поведает о невероятных приключениях Локи Лафейсона, оказавшегося в роли невольного сотрудника Управления временными изменениями. Заправляющий делами в тайной конторе Мобиус (Оуэн Уилсон) как будто бы искренне готов поверить, что бога обмана можно наставить на путь истинный.

Теги
ЛокиMarvelDisney+Том Хиддлстон
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