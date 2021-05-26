Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон и какие-то женщины на персонажных постерах «Локи»

А часики-то тикают. Marvel Studios опубликовала обязательную пачку персонажных постеров к сериалу «Локи» — отдельных плакатов удостоились основные действующие лица в исполнении Тома Хиддлстона, Оуэна Уилсона, Гугу Мбата-Роу и Вунми Мосаку.

Третий многосерийный проект MCU о приключениях бога обмана, попавшего в руки Управления временными изменениями, срежиссировала Кейт Херрон («Половое воспитание») по сценарию Майкла Уолдрона («Рик и Морти»). Премьера сериала состоится на стриминговом сервисе Disney+ 9 июня.