Хранители времени демонстрируют беспощадность в свежем промо-ролике сериала «Локи»

За недавно опубликованным первым отрывком «Локи» без особых промедлений последовал свежий минутный промо-ролик, где зрителей знакомят с засветившимся на постере сериала маскотом Управления временными изменениями, чью цепкую хватку ощутил на себе бог обмана (Том Хиддлстон).

Для ролика не пожалели новых эпичных и комичных кадров из третьего многосерийного проекта Marvel Studios. Премьера приключенческого экшена, где глава тайной организации Мобиус (Оуэн Уилсон) будет уговаривать Локи помочь с исправлением временного хаоса, состоится на стриминговой платформе Disney+ 9 июня.