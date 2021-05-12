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Бог обмана Том Хиддлстон и Хранители времени на официальном постере сериала «Локи»

Твиттер-аккаунт Marvel Studios опубликовал свежий постер сериала «Локи». Стартовал официальный отсчёт до премьеры третьего сериала MCU — многосерийные приключения обаятельного бога-обманщика, исковеркавшего пространственно-временной континуум, стартуют 9 июня на потоковом сервисе Disney+.

Постеры сериала «Локи»

До Локи (Том Хиддлстон) умудряются добраться люди, именующие себя Хранителями времени. Возглавляет таинственную организацию Мобиус (Оуэн Уилсон), который пытается по-хорошему убедить выкравшего Тессеракт бога, что неплохо бы исправить бардак, творящийся после впечатляющих путешествий Лафейсона во времени и пространстве.

В сериале также снимаются Гугу Мбата-Роу, Ричард Э. Грант, Вунми Мосаку, Джейми Александер и София Ди Мартино. Срежиссировала первый сезон Кейт Херрон («Половое воспитание») по сценарию Майкла Уолдрона («Рик и Морти»).

Теги
ПостерыГалереяЛокиТом ХиддлстонMarvel
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