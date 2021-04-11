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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Официальный русский голос Тома Хиддлстона озвучил для фанатов трейлер «Локи»

Решив выпускать сериалы на стриминге Disney+, создатели киновселенной Marvel оставили львиную долю своих обычных зрителей за бортом. Из-за недоступности сервиса в России мы остались даже без минимального — без дублированных трейлеров. Но не перевелись ещё на земле нашей неравнодушные актёры дубляжа, готовые порадовать фанатов родными голосами.

Александр Гаврилин, закреплённый голос Тома Хиддлстона, настолько в восторге от своего героя MCU, что заморочился и вместе с Петром Гланцем («Дэдпул») подарил нам «правильно» озвученный русский трейлер «Локи». Балдейте:

В шестисерийном экшене Локи (Хиддлстон), сбежавший с Тессерактом из «Мстителей: Финала», попадает к неким Хранителям времени. Глава комиссии Мобиус (Оуэн Уилсон) вынуждает лукавого бога работать на него, дабы восстановить временной поток, нарушенный из-за камня бесконечности.

Задействованы также Джейми Александер в роли Леди Сиф и София Ди Мартино в женской версии Локи. Кейт Херрон («Половое воспитание») режиссировала по сценарию Майкла Уолдрона. Продюсер, как обычно, Кевин Файги.

Премьера сериала «Локи» состоится 11 июня.

Теги
MCUMarvelКевин ФайгиТом ХиддлстонТрейлер
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