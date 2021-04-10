Актёры рассказывают о магии, науке и балансе сил в ролике о создании «Невероятных» Джосса Уидона

Кабельный канал HBO опубликовал наполненный свежими кадрами ролик о создании фантастико-приключенческого экшена «Невероятные». Участники актёрского состава делятся восторгами об участии в сериале. За комментарии авторов отвечает Джейн Эспенсон — сценарист и исполнительный продюсер. И ни слова о создателе проекта Джоссе Уидоне.

С конца января шоураннером проекта о невероятных событиях в викторианском Лондоне и предместьях числится Филиппа Гослетт. В сериале снимаются Лора Доннелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Элинор Томлинсон, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошель Нил и Дэнис О’Хэр.