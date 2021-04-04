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Новые сериалы 5–11 апреля: «Невероятные», «Кунг-фу» и другие новинки

Среди новых сериалов недели сразу несколько премьер от эфирных каналов. К примеру, на телеканале ABC стартуют два новичка — семейная комедия «Домоводство» с Тофером Грейсом и юридическая драма «Бунтарка» с Кэти Сагал. А телеканал The CW покажет первый эпизод бойцовской драмы (без семейных проблем тоже не обойдётся) под названием «Кунг-фу». Но, пожалуй, самый интересный проект у кабельного канала HBO — викторианская фантастика «Невероятные» от Джосса Уидона.

Среда, 7 апреля

 
Премьера+
ABC (US)
Домоводство Home Economics

комедия

В ролях Тофер Грейс, Кейтлин Макги, Джимми Татро, Карла Сауза, Сашир Замата, Джордин Куре

Создатель Джон Абуд, Майкл Колтон

В центре многосерийной комедии — непростые родственные взаимоотношения взрослых братьев и сестры-лесбиянки, усложняющиеся финансовыми неурядицами.

Очередная условно-семейная комедия от телеканала ABC с обязательным прогрессивным посылом.

 
Премьера+
The CW
Кунг-фу Kung Fu

драма

В ролях Оливия Лян, Шеннон Данг, Ци Ма, Гэвин Стенхаус, Брэдли Гибсон, Ребекка Олсон

Создатель Кристина М. Ким

В поисках своего истинного предназначения Ники Чен бросает колледж и уезжает из США в уединённый китайский монастырь, где обучается боевым искусствам, но так до конца и не находит ответа на все свои вопросы. Вернувшись домой, Ники начинает понимать, чем хочет заняться — главная героиня решает бороться с преступностью в родном Сан-Франциско. Вдобавок она охотится на загадочного убийцу своего шаолиньского наставника.

Телеканал The CW предлагает зрителям своеобразную замену некогда закрытого «Железного кулака». Это, конечно, не проекты Netflix с Marvel об их уличных супергероях, но нечто отдалённо похожее. Легендарный артефакт, боевые искусства, полный опасностей мегаполис и всё в таком духе.

Видео

 
Сезон5
USA Network
Королева юга Queen Of The South

драма, криминал

В ролях Алиси Брага, Питер Гадиот, Хоаким де Алмейда, Жустина Мачадо, Марк Консуэлос, Хемки Мадера

Создатель М. А. Фортин, Джошуа Джон Миллер

Это драматическая история Терезы Мендозы. Бойфренд Терезы, занимавшийся наркобизнесом, убит в Мексике, что заставляет девушку пуститься в бега и искать убежища в США. Там судьба сталкивает героиню с человеком из её прошлого, и объединив с ним усилия, Тереза надеется добраться до того, кто угрожает ей расправой. Учась премудростям наркоторговли, умению мыслить стратегически и ещё куче всяких полезных в данных обстоятельствах вещей, она в конце концов сама становится главой того картеля, в который были втянуты её почивший парень и его убийца.

Четверг, 8 апреля

 
Премьера+
ABC
Бунтарка Rebel

драма

В ролях Кэти Сагал, Энди Гарсиа, Джон Корбетт, Лекс Скотт Дэвис, Тамала Джонс, Сэм Палладино

Создатель Криста Вернофф

Сюжет сосредоточится на личной и профессиональной жизни энергичной, бесстрашной Энни «Бунтарки» Белло — активистки и правозащитницы, успешно отстаивающей интересы обычных работяг, не имея при этом высшего юридического образования.

Заслуженный ветеран телевидения Кэти Сагал возвращается на малые экраны с новой ролью сильной женщины. Хорошая новость: компанию ей составит обаятельный Энди Гарсиа. Плохая новость: по сути своей это очередная процедурная драма.

Видео

 
Сезон4
CBS All Access
Никакой активности No Activity

комедия

В ролях Тим Медоуз, Патрик Браммалл, Марк Берри, Артуро Кастро, Маккензи Дэвис, Джесси Племонс

Создатель Трент О’Доннелл

Проект, основанный на одноимённой австралийской телекомедии, повествует о двух полицейских из Сан-Диего, которые проводят слишком много рабочего времени вместе. Во втором сезоне детективам Нику Каллену и Джадду Толбеку предстоит иметь дело с коррупционным скандалом, затрагивающим их родной департамент.

Видео

Пятница, 9 апреля

 
Конец сезона4
Syfy
Вайнона Эрп Wynonna Earp

драма, мистика, боевик

В ролях Мелани Скрофано, Кэтерин Баррелл, Тим Розон, Шамир Андерсон, Грег Лосон, Анна Куик

Создатель Эмили Андрас

Двенадцатый эпизод под названием Old Souls станет заключительным для четвёртого сезона и сериала. Кабельный канал Syfy официально сообщил о закрытии проекта в феврале.

Видео

Воскресенье, 11 апреля

 
Премьера+
HBO
Невероятные The Nevers

драма, фантастика, фэнтези

В ролях Ник Фрост, Лора Донелли, Элизабет Беррингтон, Бен Чаплин, Рошель Нил, Оливия Уильямс

Создатель Джосс Уидон

Это история о команде женщин, бросивших вызов закоснелым устоям викторианской эпохи. У главных героинь прорезаются невероятные способности, которые они используют для борьбы против целой армии неумолимых врагов. Женщин объединяет сверхважная миссия, которая может навсегда изменить мир.

Многосерийное детище ныне опального Джосса Уидона обещает интригующую смесь фэнтези, фантастики и детективной драмы в сеттинге викторианского Лондона. Остроты сюжету добавляют актуальные темы гендерного и расового неравенства.

Видео

 
Конец сезона11
Showtime
Бесстыдники Shameless

комедия, драма

В ролях Уильям Х. Мэйси, Эмми Россам, Джастин Чэтвин, Джоан Кьюсак, Кэмерон Монахэн, Эмма Кинни

Создатель Пол Эбботт

Двенадцатая серия Father Frank, Full Of Grace завершит историю семейства Галлагеров — эпизод станет последним для одиннадцатого сезона и сериала. О закрытии своего долгоиграющего хита канал Showtime сообщил в начале прошлого года.

Видео

Теги
ПревьюПремьеры
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