Новые сериалы 5–11 апреля: «Невероятные», «Кунг-фу» и другие новинки

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The CW

В поисках своего истинного предназначения Ники Чен бросает колледж и уезжает из США в уединённый китайский монастырь, где обучается боевым искусствам, но так до конца и не находит ответа на все свои вопросы. Вернувшись домой, Ники начинает понимать, чем хочет заняться — главная героиня решает бороться с преступностью в родном Сан-Франциско. Вдобавок она охотится на загадочного убийцу своего шаолиньского наставника.

Телеканал The CW предлагает зрителям своеобразную замену некогда закрытого «Железного кулака». Это, конечно, не проекты Netflix с Marvel об их уличных супергероях, но нечто отдалённо похожее. Легендарный артефакт, боевые искусства, полный опасностей мегаполис и всё в таком духе.