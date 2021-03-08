«Мулан» и «Железный кулак» в одном флаконе — вышел трейлер женского ребута «Кунг-фу»

Когда стопроцентно знаешь, что юриспруденция не для тебя. Телеканал The CW опубликовал первый трейлер многосерийной экшен-драмы «Кунг-фу» — ребута одноимённого культового сериала 70-х с Дэвидом Кэррадайном. Премьера запланирована на 7 апреля.

В поисках своего истинного предназначения Ники Чен (Оливия Лян) бросает колледж и уезжает из США в уединённый китайский монастырь, где обучается боевым искусствам, но так до конца и не находит ответа на все свои вопросы. Вернувшись домой, Ники начинает понимать, чем хочет заняться — главная героиня решает бороться с преступностью в родном Сан-Франциско. Вдобавок она охотится на загадочного убийцу своего шаолиньского наставника.

Сценарий написала Кристина М. Ким («Слепое пятно»). Исполнительными продюсерами проекта выступают Грег Берланти и Сара Шехтер. Производством заведует Warner Bros. TV.