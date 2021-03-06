Премьера сериала «Супермен и Лоис» продемонстрировала рекордный прирост просмотров

Дебютный эпизод супергеройской драмы The CW «Супермен и Лоис» порадовал руководство телеканала своими рейтинговыми показателями. В течение первой недели премьерный эпизод продемонстрировал рекордный недельный прирост просмотров за всю историю трансляции оригинальных сериалов The CW.

По информации известной аналитической конторы Nielsen, вышедший 23 февраля пилот привлёк к экранам 3,25 млн телезрителей. Основательный прирост (80% или 1,5 млн) принесли отложенные просмотры. У первой серии также самый высокий рейтинговый показатель в ключевом демо за нынешний год — 0,76 в возрастной категории «18–49 лет».

Уже продлённый на второй сезон сериал рассказывает о семейной жизни Кларка Кента (Тайлер Хэклин), Лойс Лейн (Битси Таллок) и двух сыновей пары на ферме в Канзасе. Первый эпизод снял Ли Толанд Кригер («Ривердейл»). Продюсирует проект по вселенной DC Грег Берланти.