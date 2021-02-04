«Уокер», «Бэтвумен», «Зачарованные», «Флэш» и ещё 8 сериалов получили продление от The CW

Телеканал The CW в своём репертуаре, и сложности прошедшего года не в состоянии сломить его настойчивого желания нести в наш мир сериалы, не требующие травмирующего повышения мозговой активности. Вещатель официально продлил на следующий сезон целую дюжину своих многосерийных проектов. Почему? Да потому что могут себе это позволить даже при рейтингах, стремящихся к нулю.

Конечно же, свою долю обязательных продлений отхватили все ныне функционирующие супергеройские драмы из телевселенной DC. И даже те, которых вы пока в глаза не видели. Итак, на 2 сезон продлена ещё не стартовавшая драма «Супермен и Лоис»; 3 сезон получила бесподобная «Бэтвумен»; на 8 сезон продлён «Флэш», а на 7-й — «Легенды завтрашнего дня».

Вдобавок продлением обзавелись современные «Зачарованные» (4 сезон); едва стартовавший драматичный «Уокер» (2 сезон); «Всеамериканский» (4 сезон); «Ривердейл» (6 сезон), «Династия» (5 сезон), «В темноте» (4 сезон), «Розуэлл, Нью-Мексико» (4 сезон) и «Наследие» (4 сезон).