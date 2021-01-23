«Уокер» с Джаредом Падалеки — лучший старт на канале The CW за последние пять лет

Ремейк «Крутого Уокера» от The CW не мог остаться незамеченным. Кто-то наверняка решил приобщиться к премьере в память об оригинале с Чаком Норрисом, а кто-то захотел посмотреть на Джареда Падалеки в образе хоть кого-нибудь, кроме Сэма Винчестера. Как бы то ни было, первая серия «Уокера» обеспечила сериалу отличный старт.

Первый эпизод семейной драмы о техасском рейнджере Корделле Уокере собрал у экранов 2,43 млн зрителей при рейтинговом показателе 0,4 в ключевой демографической аудитории «18–49 лет». И это лучший премьерный результат на канале с 2016 года, когда состоялась премьера супергеройского безумия «Легенды завтрашнего дня».

Сможет ли сериал удержать планку, покажет время. В конце концов, этот совсем не тот «Крутой Уокер», которого помнит старшее поколение. Исполнитель главной роли и сценарист сериала Анна Фрике уже объяснили, что экшен для них совсем не главное. Важнее раскрыть зрителям глубину семейных отношений и эмоциональное состояние персонажей.