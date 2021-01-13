Братья Винчестеры навек: Дженсен Эклз появится в сериале «Уокер» Джареда Падалеки

«Сверхъестественное» закончилось, но узы, связывавшие главных актёров 15 лет, деваться никуда не собираются. Так, исполнитель роли Сэма Винчестера Джаред Падалеки обещает, что сыгравший его брата Дина Дженсен Эклз обязательно появится в новом проекте Падалеки — сериале «Уокер». Даже если сам Эклз пока об этом ничего не знает:

О, Дженсен будет в сериале. Мы надеемся, он срежиссирует и сыграет в одном из эпизодов. Он так или иначе появится в этом шоу, в любом виде и форме, даже если мне придётся его тащить, пока он кричит и пинается. Джаред Падалеки, не готов расставаться

Падалеки играет рейнджера и вдовца Корделла Уокера, вернувшегося в город Остин растить двоих детей. В родном краю процветает криминал, а значит вместе с крутой напарницей ковбой будет арканить преступников, попутно узнавая правду о гибели своей жены.

Компанию ему на экране составляют звёзды «Сверхъестественного» Митч Пиледжи и Женевьев Падалеки, а значит и Эклзу, несмотря на занятость в «Пацанах» Эрика Крипке, местечко наверняка найдётся.

Ребут культового сериала Чака Норриса «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» выходит на телеканале The CW уже 21 января.