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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Кобра Кай» вошёл в десятку самых успешных сериалов Netflix, но до «Бриджертонов» не дотянул

Многосерийный сиквел культового «Парня-каратиста» c Ральфом Маччио и Уильямом Забкой стал хитом задолго до того, как перебрался на Netflix. Сериал «Кобра Кай» стартовал в обойме оригинальных проектов видеосервиса YouTube Red, очень быстро заработав недюжинную популярность. И, к слову, продолжает ею пользоваться, если верить свежим данным стримингового гиганта.

Сегодня Netflix обнародовал свежие данные по просмотрам, и выяснилось, что стартовавший в первый день нового года третий сезон к концу четвёртой недели соберёт более 41 млн просмотров. Это куда ниже, чем старт костюмированной мелодрамы «Бриджертоны» или мини-сериала «Ход королевы», но среди сериалов-возвращенцев у третьего сезона «Кобры Кай» один из лучших показателей на потоковом сервисе.

А если сложить результаты всех трёх сезонов, в копилке сериала окажется около 73 млн просмотров, что звучит ещё внушительнее. Вдобавок с момента выхода 1 января третий сезон «Кобры Кай» успел побывать на самой вершине списков наиболее популярных сериалов в 28 странах, включая США, Великобританию, Аргентину и Грецию.

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