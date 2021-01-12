Шоураннеры «Игры престолов» экранизируют для Netflix роман о связи людей и деревьев

Портал Collider сообщает, что Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс, породившие и убившие фэнтези-эпик «Игра престолов», продолжают набивать свои творческие закрома новыми проектами. Помимо разработки сериала по знаменитой научно-фантастической трилогии Лю Цысиня «Память о прошлом Земли», дуэт примется за другую серьёзную адаптацию.

С благословения потокового сервиса Netflix Бениофф и Уайсс займутся переносом на экраны романа Ричарда Пауэрса The Overstory, выигравшего в 2019 году Пулитцеровскую премию. История, призывающая обратить внимание на экологическую катастрофу, связанную с вырубкой лесов, рассказывает о жизни пяти деревьев и связанных с ними судьбами девяти американцев.

О том, будет проект многосерийным или полнометражным, пока ничего не сообщается.