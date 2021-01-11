Комедия «Отпуск» поведает об особенностях национального отдыха на родных курортах (тизер)

Телеканал «ТНТ» опубликовал первый тизер многосерийной семейной комедии «Отпуск», которая расскажет, как обычно расслабляются на отечественных курортах простые русские люди. Продюсеры проекта обещают историю в лучших традициях советских комедий.

Главные герои — семья Беляевых из Норильска, который год приезжающая на летние каникулы в Геленджик. Но так уж выходит, что в этом году отпуск пройдёт далеко не как обычно, потому что Беляевы привезут с собой на юг целый ворох проблем и во время отпуска обзаведутся новыми. И хочешь не хочешь, а разделаться со всеми неприятностями необходимо до окончания отпуска.

В сериале снимаются Павел Майков, Татьяна Догилева, Демис Карибидис, Валя карнаухова, Арарат Кещян и другие.