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Первоисточники: store.steampowered.comyoutu.be Прямая ссылка на новость:

Пейнтбол вернулся! Вышла бесплатная игра 6 Seasons and a Game по сериалу «Сообщество»

Самый лучший ситком всех времён и народов «Сообщество» (простите, «Друзья») возвращается! Правда, не в таком виде, как мечтали его персонажи — не в качестве полнометражного фильма, а как бесплатный шутер 6 Seasons and a Game. Игрокам предлагают принять участие в традиционной ежегодной забаве — сыграть в пейнтбол. В качестве арены, как и раньше, выступит общественный колледж Гриндейл.

За разработку ответственна студия The Human Beings. Но не стоит ожидать от игры слишком многого — это совершенно бесплатный проект, созданный поклонниками на голом энтузиазме. На данный момент доступен всего один режим игры 8x8, в котором персонажам бросают вызов их злобные двойники из самой мрачной реальности. Авторы обещают не забрасывать свое детище, чтобы не повторить судьбу телевизионного первоисточника. В планах значатся добавление специальных уникальных игровых режимов.

Как уже было сказано, поклонники сериала могут осуществить давнюю мечту (а все остальные — просто присоединиться) совершенно бесплатно. Игру можно забрать на странице в Steam. Но будьте осторожны: за острый приступ ностальгии от щедро раскиданных пасхалок разработчики ответственности не несут.

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Сообщество 6 Seasons and a Game (PC)
 27 июня 2020 года«Офис» и «Сообщество» лишились сцен с оскорбительным чёрным гримом 10 ноября 2016 годаДжиллиан Джейкобс и волшебство диснеевской комедии
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