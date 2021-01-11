Пейнтбол вернулся! Вышла бесплатная игра 6 Seasons and a Game по сериалу «Сообщество»

Самый лучший ситком всех времён и народов «Сообщество» (простите, «Друзья») возвращается! Правда, не в таком виде, как мечтали его персонажи — не в качестве полнометражного фильма, а как бесплатный шутер 6 Seasons and a Game. Игрокам предлагают принять участие в традиционной ежегодной забаве — сыграть в пейнтбол. В качестве арены, как и раньше, выступит общественный колледж Гриндейл.

За разработку ответственна студия The Human Beings. Но не стоит ожидать от игры слишком многого — это совершенно бесплатный проект, созданный поклонниками на голом энтузиазме. На данный момент доступен всего один режим игры 8x8, в котором персонажам бросают вызов их злобные двойники из самой мрачной реальности. Авторы обещают не забрасывать свое детище, чтобы не повторить судьбу телевизионного первоисточника. В планах значатся добавление специальных уникальных игровых режимов.

Как уже было сказано, поклонники сериала могут осуществить давнюю мечту (а все остальные — просто присоединиться) совершенно бесплатно. Игру можно забрать на странице в Steam. Но будьте осторожны: за острый приступ ностальгии от щедро раскиданных пасхалок разработчики ответственности не несут.