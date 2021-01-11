Ненавистник «Звёздных войн» Билл Бёрр снялся в «Мандалорце», но так его и не посмотрел

Билл Бёрр — примечательный участник каста «Мандалорца». Стендап-комик и актёр, публично заявлявший о своей нелюбви к франчайзу «Звёздные войны», взял да и сыграл одну из самых запоминающихся эпизодических ролей в сериале по культовой вселенной. Во втором сезоне эпизод The Believer подарил его персонажу полноценную искупительную арку, немало порадовав зрителей возвращением Мигса Мэйфилда в сюжет.

Впрочем, активное участие в событиях далёкой-далёкой галактики не мешает Бёрру поддерживать репутацию человека, не жалующего франчайз. В свежем выпуске их совместного с Бертом Крайшером подкаста The Bill Bert Podcast исполнитель роли наёмника Мэйфилда признался, что не смотрел второй сезон. Да что там второй — он и первый-то до сих пор полностью не осилил. Кто-нибудь, срочно позвоните Джону Фавро.

Бёрр, правда, попытался исправиться, признавшись, что ему, конечно, стыдно, и «Мандалорец» находится у него в списке на просмотр. Остаётся только поверить ему на слово. Кстати, создателя сериала Бёрр на все лады расхвалил и отметил, что обычно фанаты жалуются на концовки, но вот финал второго сезона «Мандалорца» удостоился «бурных оваций».

Забавно, но некоторые поклонники сериала уверенны, что мы не в последний раз видим этого персонажа, и Мэйфилд, вполне возможно, пропишется на постоянной основе в одном из недавно объявленных спин-оффов «Мандалорца» — «Рейнджеры Новой Республики». Поживём — увидим.