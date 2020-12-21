Джон Фавро о легендарном камео в финале второго сезона «Мандалорца»: «Сохранить тайну было очень сложно»

Осторожно, текст новости содержит спойлеры финала второго сезона.

Заключительный эпизод второго сезона «Мандалорца» вызвал бурю эмоций у поклонников «Звёздных войн» и стал вторым по счёту наглядным доказательством того, что даже в нынешнее время популярный проект может уберечься от информационных утечек.

Первому сезону космического вестерна невероятным образом удалось сохранить тайну появления в сюжете Малыша Йоды / Грогу, а второму — возвращения на экраны легендарного джедая Люка Скайуокера. Исключительная редкость по нашим временам, когда в сети о фильме или сериале обычно известно почти всё ещё до его премьеры.

Создатель «Мандалорца» Джон Фавро, побывав в гостях у утреннего шоу Good Morning America, признался, что почти не верил в возможность сохранить в секрете главное камео сериала.

Это было очень непросто, потому что сейчас сложно что-либо сохранить в тайне, особенно когда дело касается «Звёздных войн», к которым зрители проявляют особый интерес. Вдобавок над сериалом — от съёмок до полировки спецэффектов — работает огромная команда. Каждая деталь кастинга утекла в сеть, и вплоть до выхода серии на экраны мы очень боялись, что в сеть сольют и сюрприз с камео.

Когда оказалось, что все страхи были напрасны, это принесло всей съёмочной команде невероятную радость.