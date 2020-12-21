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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Анимационный приквел «Ведьмак: Кошмар Волка» обзавёлся пугающим логотипом

Анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка», анонсированный в начале года, заполучил официальный логотип, который сегодня опубликовал один из многочисленных официальных аккаунтов Netflix. Франчайз по вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского постепенно обретает очертания.

Вместе с анимированным логотипом презентована и приблизительная дата премьеры — полнометражный приквел выйдет на цифровой платформе в следующем году.

По предварительной информации, анимационное фэнтези расскажет о юности ведьмака Весемира из Каэр Морхена — главы Школы Волка и наставника Геральта. Зрители узнают, как он сам начинал свой путь, попав в ведьмачью школу, когда таинственный Деглан забрал мальчика на обучение, потребовав его по Праву Неожиданности.

За проект отвечают Лорен Шмидт Хиссрич и сценарист «Ведьмака» Бо Демайо. Производство доверили Studio Mir («Повелитель стихий: Легенда Корры»).

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Выйдут в декабре

22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

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