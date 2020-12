Анимационный приквел «Ведьмак: Кошмар Волка» обзавёлся пугающим логотипом

Анимационный фильм «Ведьмак: Кошмар Волка», анонсированный в начале года, заполучил официальный логотип, который сегодня опубликовал один из многочисленных официальных аккаунтов Netflix. Франчайз по вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского постепенно обретает очертания.

Вместе с анимированным логотипом презентована и приблизительная дата премьеры — полнометражный приквел выйдет на цифровой платформе в следующем году.

Here is the logo for Nightmare of the Wolf. A Witcher Anime film coming 2021. pic.twitter.com/vagw48L8NS