Строго для взрослых — в сети появился тизер детективного триллера «Чикатило» Сарика Андреасяна

Объявленный этой осенью совместный проект Сарика Андреасяна и отечественного онлайн-кинотеатра Okko обзавёлся первым промо-материалом — в сети опубликовали тизер сериала «Чикатило». Восьмисерийный детективный триллер под режиссурой Андреасяна, рассчитанный строго на аудиторию 18+, обещают показать в следующем году, премьера намечена на весну.

Сюжет сосредоточится на двойной жизни самого известного серийного убийцы в СССР Андрея Чикатило, на счету которого более полусотни жертв. Маньяк орудовал с 1978 года по 1990-й на территории Ростовской области, Краснодарского края и Узбекистана.

За сценарий отвечают Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Исполнителя роли Чикатило пока не раскрывают.