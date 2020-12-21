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Строго для взрослых — в сети появился тизер детективного триллера «Чикатило» Сарика Андреасяна

Объявленный этой осенью совместный проект Сарика Андреасяна и отечественного онлайн-кинотеатра Okko обзавёлся первым промо-материалом — в сети опубликовали тизер сериала «Чикатило». Восьмисерийный детективный триллер под режиссурой Андреасяна, рассчитанный строго на аудиторию 18+, обещают показать в следующем году, премьера намечена на весну.

Сюжет сосредоточится на двойной жизни самого известного серийного убийцы в СССР Андрея Чикатило, на счету которого более полусотни жертв. Маньяк орудовал с 1978 года по 1990-й на территории Ростовской области, Краснодарского края и Узбекистана.

За сценарий отвечают Алексей Гравицкий и Сергей Волков. Исполнителя роли Чикатило пока не раскрывают.

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Видео Чикатило
 9 сентябряСарик Андреасян готовит сериал «Чикатило. Явление зверя»
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Сарик Андреасян готовит сериал «Чикатило. Явление зверя»
 
Строго для взрослых — в сети появился тизер детективного триллера «Чикатило» Сарика Андреасяна

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20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в декабре

22 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
24 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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