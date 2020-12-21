Всё-таки спин-офф: официальное лого сериала про Бобу Фетта и первые подробности от Джона Фавро

Загадочная «Книга Бобы Фетта», анонсированная в финале второго сезона «Мандалорца», ввела фанатов в ступор, заставив гадать, что же нас ждёт — полноценный спин-офф или посвящённый герою третий сезон. И вот, Джон Фавро лично расставил все точки над i: фанаты малыша Йоды и Педро Паскаля могут выдохнуть — знаменитый клон получил собственный сериал.

Главные роли исполнят Темуэра Моррисон и Минг-На Вен (Фенек Шанд), а исполнительными продюсерами выступят всё те же Фавро с Дэйвом Филони, а также примкнувший к ним Роберт Родригес («Город грехов», «Дети шпионов»), уже успевший срежиссировать один из эпизодов «Мандалорца». Таймлайн обоих сериалов будет совпадать.

Сообщается, что снимать «Книгу Бобы Фетта» начнут раньше третьего сезона, а премьера на Disney+ состоится в декабре 2021 года.