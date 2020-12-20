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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Шокирующее камео второго сезона «Мандалорца» держалось в тайне больше года

Осторожно, текст содержит спойлеры финала второго сезона «Мандалорца».

И ещё одно, последнее предупреждение.

Финал второго сезона «Мандалорца» поверг в лёгкий шок фанатов «Звёздных войн» — разумеется, в хорошем смысле, а не как «Скайуокер. Восход». Появившийся в концовке мастер Люк в исполнении резко помолодевшего Марка Хэмилла в корне поменял ход игры, играючи расправившись с армией тёмных штурмовиков, забрал с собой главного зрительского любимчика и разбил сердечко Педро Паскаля. И всё это за каких-то пару минут.

Сейчас Хэмилл просто наслаждается реакцией интернет-общественности и искренне недоумевает, как им удалось держать в тайне столь большой секрет на протяжении целого года — действительно, удивительно, учитывая болтливость старого джедая:

Тот факт, что мы смогли держать моё участие в секрете на протяжении года без каких-либо утечек — подлинное чудо. Настоящий триумф людей, ненавидящих спойлеры.

Телом Люка Скайуокера стал молодой актёр Макс Ллойд-Джонс, на которого наложили омоложенное лицо Хэмилла. Последний также озвучил персонажа.

К слову, ещё один большой сюрприз финала — анонсированный то ли спин-офф/то ли третий сезон «Мандалорца», который будет посвящён похождениям Боба Фетты.

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Мандалорец
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