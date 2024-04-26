«Кибердеревня» вернётся со вторым сезоном

Футуристическая комедия «Кибердервня», выросшая из отлично зарекоменловавшего себя в сети одноимённого веб-сериала, получила от онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» официальное добро на второй сезон, в который войдут десять эпизодов. Вернётся сериал на экраны в следующем году.

Синопсиса у продолжения пока нет, но предположим, что второй сезон станет прямым сюжетным продолжением первого. На вся ещё картошка на Марсе выкопана, а значит, фермера Николая и его семью в свежих эпизодах ждут новые приключения.

Режиссировать второй сезон будет создатель оригинального веб-сериала Сергей Васильев. Актёрский состав первго сезона, куда вошли Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов, Артём Семакин, Елена Махова, Влада Лукина, Маргарита Силаева, Сергей Фёдоров, Григорий Столбов и Зоя Мансурова, тоже вернётся. Как минимум основной костяк — совершенно точно.