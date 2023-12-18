«Интерстеллар» по-нашему! Фермер Николай спешит к семье в трейлере новогоднего эпизода «Кибердеревни»

Привет фром Марс! К нам мчится мощно вдохновлённый «Интерстелларом» новогодний эпизод фантастической комедии «Кибердеревня». Специальная праздничная серия, события которой происходят за полгода до событий сериала, выйдет в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 23 декабря.

До конца 2099 года остаётся всего ничего. Фермер Николай (Сергей Чихачёв) с Марса собирается встретить Новый год в кругу семьи, на Земле. Но чтобы добраться до любимых жены и дочек, придётся совершить невозможное, ведь из-за мощной вспышки на солнце межпланетные перелёты отменили и семейный праздник оказался под угрозой.

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