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Полноценный трейлер сериала «Кибердеревня» радует чудесами будущего и точной датой премьеры

Источник: Кинопоиск

Сериал «Кибердеревня» всё ближе и ближе подбирается к своему зрителю. В начале августа создатели показали первый тизер и обозначили премьерное окно — осень. Теперь появился полноценный трейлер, который не только радует глаз шикарными видами 2100 года, но и обозначает точную дату премьеры: «Кибердеревня» выйдет 23 сентября в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

Всего шоу состоит из десяти эпизодов. Действие развернётся в будущем, на Марсе — к 2100 году помимо исследовательских роботов землян там обитает фермер Николай вместе со своей семьёй. Он занимается роботизированным хозяйством и в целом весьма доволен жизнью. Всё меняется, когда огромная корпорация находит на планете залежи полезных ископаемых и хочет построить там завод по их добыче. Николай отправляется в непростое межпланетное путешествие, чтобы убедить главу корпорации Барагозина (все совпадения случайны) не нарушать хрупкое сельское счастье.

Постановкой «Кибердеревни» занимается Сергей Васильев, который в 2020 год и придумаю Birchpunk, канал на YouTube, посвящённый короткометражным фильмам в стиле «Берёзовый панк». За спецэффекты отвечает студия Black Point — по словам CGI-специалистов, для сериала они создали более 50 видов космической техники, 100 дронов и роботов и целых 10 новых миров. Насладиться плодами их трудов зрители смогут уже на следующей неделе, а пока только трейлер.

Теги
Кибердеревня
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