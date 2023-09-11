Загадочный Марк Хэмилл и компания на свежих кадрах «Падения дома Ашеров»

Портал Entertainment Weekly продолжает знакомить зрителей со свежим проектом Майка Флэнегана, мастера стриминговых (и не только) хорроров. В сети появились свежие кадры из многосерийного мистического ужастика «Падение дома Ашеров» — четырёхсерийной и осовремененной адаптации одноимённого рассказа Эдгapa Aлaнa Пo. Премьера мини-сериала состоится 12 октября.

Засветившийся на одном из кадров Марк Хэмилл играет непобедимого адвоката титульного семейства Артура Пима. Этот человек остаётся загадкой даже для самых близких людей, но остаётся неизменно преданным интересам Ашеров, и методов сохранять свою преданность он не выбирает.