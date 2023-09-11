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«Букины» отправились на съёмки (фото)

Источник: «ТНТ»

Громкий летний анонс телеканала «ТНТ» плавно перебрался в область первых производственных анонсов. В сети появились первые фотографии со съёмочной площадки «Букиных» — логического продолжения некогда популярной семейной комедии «Счастливы вместе». Съёмки 10-серийного сиквела стартовали буквально на днях, а вот о премьерной дате пока ничего не сообщается.

На одном из фото даже засветился очень довольный возвращению к работе участник центрального актёрского состава Александр Якин в образе заматеревшего Ромы Букина. Ну и традиционная стартовая тарелка на обоих снимках засветилась.

Промо-арт сериала «Букины»

Остальные участники основного каста тоже вернутся — в продолжении заявлены Bиктop Лoгинoв (Гeнa Бyкин), Haтaлья Бoчкapёвa (Дaшa Бyкинa) и Дapья Caгaлoва (Света Букина). Режиссирует продолжение Гарик Петросян. За пpoизвoдcтвo отвечает «Kинoкoмпaния бpaтьeв Aндpeacян».

Промо-арт сериала «Букины»
Теги
Букины
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Источник фотографий: Depositphotos

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