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Первый взгляд на «Букиных» от Андреасяна — новые образы знакомых героев (фото)

Анонсированные в июле «Букины» — продолжение очень популярной в своё время семейной комедии «Счастливы вместе» — набирают производственные обороты. В сети появились первые снимки со скринтестов проекта Сарика Андреасяна. Актёры возвращаются к знакомым образам, примеряя костюмы и грим.

Отметились Гена Букин (Виктор Логинов), его супруга Даша Букина (Наталья Бочкарёва), а также их сын Рома (Александр Якин). А вот дочурки в исполнении Дapьи Caгaлoвoй пока не видно.

Производством 10-серийного сиквела займётся «Kинoкoмпaния бpaтьeв Aндpeacян».

Промо-арт сериала «Букины» Промо-арт сериала «Букины» Промо-арт сериала «Букины» Промо-арт сериала «Букины»
Теги
Букины
Комментарии (2)

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