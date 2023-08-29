Анонсированные в июле «Букины» — продолжение очень популярной в своё время семейной комедии «Счастливы вместе» — набирают производственные обороты. В сети появились первые снимки со скринтестов проекта Сарика Андреасяна. Актёры возвращаются к знакомым образам, примеряя костюмы и грим.

Отметились Гена Букин (Виктор Логинов), его супруга Даша Букина (Наталья Бочкарёва), а также их сын Рома (Александр Якин). А вот дочурки в исполнении Дapьи Caгaлoвoй пока не видно.

Производством 10-серийного сиквела займётся «Kинoкoмпaния бpaтьeв Aндpeacян».